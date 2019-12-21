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21.12.19 08:34

Ворог за добу 10 разів порушив перемир'я, застосувавши лазерну зброю: поранено бійця, ще одного травмовано

Незаконні збройні формування 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець зазнав поранення, ще один - бойової травми.

Ворог за добу 10 разів порушив перемир'я, застосувавши лазерну зброю: поранено бійця, ще одного травмовано

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Чотири обстріли позицій українських військових зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу населеного пункту Хутір Вільний - із мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та іншої стрілецької зброї; неподалік Світлодарська - зі станкових протитанкових гранатометів; поряд з населеним пунктом Шуми - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; біля Кримського - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстрілу зазнали такі населенні пункти: Невельське, Славне, Кам'янка, шахта Бутівка, Василівка.

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"Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Ще один військовослужбовець під час спостереження в оптичний пристрій зазнав ураження сітківки ока внаслідок використання противником лазерної зброї", - йдеться в повідомленні.

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає", - підсумували в штабі ООС.

Ворог за добу 10 разів порушив перемиря, застосувавши лазерну зброю: поранено бійця, ще одного травмовано 01
Ворог за добу 10 разів порушив перемиря, застосувавши лазерну зброю: поранено бійця, ще одного травмовано 02

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