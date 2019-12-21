Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає $300 млн для України і санкції проти "Північного потоку-2"

Про це повідомляє The Hill, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп у п'ятницю ввечері підписав щорічний закон про оборонну політику", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що глава Білого дому поставив підпис під документом в урочистій обстановці на авіабазі "Ендрюс" поблизу Вашингтона, де зазвичай базується президентський літак. При цьому Трамп зазначив, що документ забезпечує фінансування космічних сил США, а також певні соціальні заходи для американських військових, зокрема 12-тижневу декретну відпустку.

Також читайте: Трамп готовий підписати оборонний бюджет США на наступний рік, який передбачає 300 млн дол допомоги для України

Закон, який виділяє на оборонні потреби США $738 млрд, передбачає 300 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Окремим розділом у ньому прописані санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".