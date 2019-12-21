Швейцарська компанія Allseas зупинила участь у будівництві "Північного потоку-2"

Про це фірма повідомила на своєму сайті в ніч на суботу, 21 грудня, відразу після набуття чинності закону про американські санкції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Як зрозуміло з повідомлення, компанія призупинила свою діяльність з прокладання трубопроводу в очікуванні ухвалення закону про оборонний бюджет США. У Allseas також чекають вказівок, що містять "необхідні нормативні, технічні та екологічні роз'яснення від відповідного органу США".

Раніше президент США Дональд Трамп схвалив затверджений Конгресом і Сенатом пакет санкцій проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд у США. Крім того, будь-яка власність компаній, що розташовується на території Сполучених Штатів, буде заморожена. Це може вплинути на активи Allseas у Техасі, а також на судна компанії, які курсують у територіальних водах США.

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