Комісія Кабміну назвала основну версію пожежі в одеському коледжі: займання побутового електрообладнання

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Основна версія виникнення пожежі – займання побутового електрообладнання, яке виникло на третьому поверсі коледжу. Звідси пожежа поширилася на інші поверхи, а люди не могли евакуюватися, тому що один із виходів був зачинений", - написав він.

За словами Гончарука, це сталося через недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу, які систематично ігнорували обов’язкове забезпечення протипожежного захисту та вимог пожежної безпеки, передбачені законодавством: "Вони свідомо порушували норми утримання евакуаційних шляхів та експлуатації електрообладнання".

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Прем'єр також зазначив, що порушення правил пожежної безпеки стало можливим зокрема і через низку прогалин у законодавстві.

"Міністерство освіти і науки є засновником коледжу, але не мало повноважень профінансувати протипожежні заходи. Через мораторій на перевірки, який діяв майже 4 роки, ДСНС не проводила перевірки цього навчального закладу з 2014 року (при чому будівлі коледжу 105 років!). Та й за неусунення виявлених інспекторами порушень штраф мізерний – 170 грн", - розповів Гончарук.



Таким чином, урядова комісія рекомендує:

- розробити законопроекти щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення пожежної безпеки;

- внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зобов’язання передбачати в бюджетах всіх рівнів обов’язкові відрахування на заходи протипожежної безпеки;

- запровадити добровільне страхування цивільно-правової відповідальності,

- впровадити перевірку стану утримання будівель (шляхів евакуації, засобів пожежогасіння, утримання електромереж тощо) на законодавчому рівні, а також перевірку дотримання пожежної безпеки в закладах освіти, додаткових інструктажів, позапланових тренувань з евакуації.

Нагадаємо, 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

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Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.



