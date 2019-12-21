Автобус із пасажирами обстріляли у Львові

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

"Сьогодні, 21 грудня, до поліції надійшло повідомлення про те, що близько 7:35 на проспекті Червоної Калини у Львові в пасажирський автобус було здійснено постріл", - йдеться в повідомленні.

На місце відразу прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські з'ясували, що постріл було здійснено з пневматичної зброї. Кулька потрапила в бокове вікно автобуса.

"Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення особи зловмисника, вирішується питання правової кваліфікації події", - додали в поліції.

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