"Громадське" починає боротьбу з олігархами під керівництвом Банкової

Про це повідомляє пресслужба "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

Юлія Банкова - одна із засновниць "Громадського", шеф-редакторка і ведуча програми "Нині вже".

До цього організацію 4 роки очолювала Наталія Гуменюк. Тепер вона виконуватиме обов'язки заступника головного редактора з партнерства і продовжить свою журналістську діяльність на "Громадському".

Також читайте: Коломойський очолить Наглядову раду телеканалу "1+1"

"На "Громадському" важливі зміни. Велика відповідальність (але також і неабияка честь) працювати тут. Адже ми будуємо незалежне від олігархів і політиків медіа, яким керуємо самі", - прокоментував призначення Банкової журналіст "Громадського" Богдан Кутєпов.