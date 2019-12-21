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21.12.19 14:11

"Громадське" починає боротьбу з олігархами під керівництвом Банкової

Із 22 грудня головою громадської організації "Громадське телебачення" стала Юлія Банкова. Рішення було ухвалено Програмною радою організації під час щорічного планового засідання.

"Громадське" починає боротьбу з олігархами під керівництвом Банкової

Про це повідомляє пресслужба "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

Юлія Банкова - одна із засновниць "Громадського", шеф-редакторка і ведуча програми "Нині вже".

До цього організацію 4 роки очолювала Наталія Гуменюк. Тепер вона виконуватиме обов'язки заступника головного редактора з партнерства і продовжить свою журналістську діяльність на "Громадському".

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"На "Громадському" важливі зміни. Велика відповідальність (але також і неабияка честь) працювати тут. Адже ми будуємо незалежне від олігархів і політиків медіа, яким керуємо самі", - прокоментував призначення Банкової журналіст "Громадського" Богдан Кутєпов.

Громадське починає боротьбу з олігархами під керівництвом Банкової 01

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