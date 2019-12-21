VAB банк направив весь кредит від НБУ на виплати вкладникам, - Писарук

Про це ексзаступник голови Національного банку і голова Райффайзен банку розповів в інтерв'ю ЕП, коментуючи резонансну справу Писарука-Бахматюка.

Він заявив, що стабілізаційний кредит був виданий банку абсолютно законно, і VAB банк витратив його за прямим призначенням - для виплати коштів вкладникам під час фінансової кризи в країні.

"Тут треба розуміти контекст, коли це все відбувалося. Це був жовтень 2014 року, коли ситуація в країні була дуже складна. Осінь 2014 року - це, мабуть, був найгірший кризовий період 2014-2015 років. Після подій на Сході України ситуація в країні була дуже важка, - розповів Олександр Писарук. - Клієнти нервували і виводили гроші з банків, відтоки були дуже великі, ліквідність банків страждала. Макроекономічна ситуація була дуже важка: показники дефіциту бюджету, дефіциту платіжного балансу були вкрай незадовільні. Резерви Нацбанку майже закінчилися. Це був не просто стабілізаційний кредит на підтримку ліквідності, це цільовий кредит на видачу гарантованих вкладів клієнтам банку".

За словами Писарука, кошти отриманого рефінансування були витрачені банком під жорстким контролем НБУ і винятково на виплати вкладникам, що спростовує звинувачення НАБУ у ніби нецільовому використанні стабілізаційного кредиту НБУ. "У підсумку цей кредит і був виплачений усім гарантованим вкладникам. Національний банк нещодавно публікував цю інформацію і підтверджував, що протягом 18 днів близько 80 тис. людей отримали ці 1,2 млрд грн. Нацбанк у межах своїх операційних можливостей контролював видачу коштів, отримуючи щоденні звіти, - заявив Писарук. - У межах повноважень Нацбанку було рішення про цільову видачу 1,2 млрд грн на виплати гарантованим вкладникам, це було зроблено. Це задокументований факт. Ви можете прочитати це в постанові НБУ. Перелік обмежень для VAB був найдовшим з тих, що я взагалі пам'ятаю. Особливо багато обмежень було на проведення операцій".

Нагадаємо, що справа Писарука-Бахматюка, що була повторно відкрита НАБУ в порушення норм чинного законодавства, стосується отримання рефінансування НБУ VAB Банком. Офіційні висновки експертиз оцінки заставного майна, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ наразі спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ Олегу Бахматюку. Окрім того, сам Бахматюк неодноразово пропонував погасити заборгованість банку, виведеного з ринку рішенням НБУ, з застосуванням механізмів реструктуризації.