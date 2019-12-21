Від початку доби - 2 обстріли, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомив на щоденному брифінгу в пресцентрі Міноборони України речник відомства Максим Праута, інформує Цензор.НЕТ.

Від початку поточної доби до 12:30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь двічі.

"Поблизу Зайцевого на луганському напрямку близько 7-ї години ранку розпочався обстріл опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру, що тривав 45 хвилин", - сказав він.

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"На донецькому напрямку також уранці зі станкових протитанкових гранатометів противник вів вогонь по наших позиціях неподалік Новотроїцького", - додав Праута.

За інформацією Міноборони, втрат з нашого боку немає.