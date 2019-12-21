Фігурантів справи про теракт біля Палацу спорту в Харкові, жертвами якого стали 13 осіб, готують до обміну з РФ, - активіст Горовий

Про це повідомив активіст Руслан Горовий, передає Цензор.НЕТ.

"Є інформація, що в Харків нібито прийшов запит від Генеральної прокуратури України, щоб готували документи для передачі виродків на обмін.

Ось так наші правоохоронні органи "врахували" позицію громадських організацій та небайдужих людей", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд залишив під арештом фігурантів справи про теракт біля Палацу спорту в Харкові, у якому загинули і постраждали 13 осіб

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух.Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова - за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. 22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, підозрюваних можуть включити в списки обміну полоненими між Україною і Росією.

Районний суду 3 вересня 2019 року продовжив обвинуваченим дію запобіжного заходу до 1 листопада і відмовив у задоволенні клопотань обвинувачених про зміну і скасування заходів.