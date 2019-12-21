Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
21.12.19 17:08

Окупанти готуються пустити потяг Керченським мостом: в Азовській протоці перекрили рух суден

Міністерство транспорту країни-агресора на 4 доби перекрило рух суден Азовською протокою. Це пов'язано з планами запустити залізничний рух Керченським мостом. Очікують, що в урочистостях на честь запуску поїзда візьме участь Путін.

Окупанти готуються пустити потяг Керченським мостом: в Азовській протоці перекрили рух суден

Інформація про це розміщена на сайті Міністерства транспорту Росії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У період з 00:00 21.12.2019 по 23:59 24.12.2019 не рекомендується вихід суден в акваторію Кримського моста в зв'язку з проведенням технологічних робіт. Нагадуємо про необхідність неухильного дотримання всіх заходів безпеки під час проходження акваторії моста", - сказано в повідомленні .

Російське інформагентство "Интерфакс" анонсує, що наступного тижня Керченським мостом буде запущено залізничне сполучення. "Очікується, що в заході візьме участь президент РФ Володимир Путін", - зазначають в агентстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це п#здець": в окупованому Криму проведуть слухання "міжнародного громадського трибуналу" щодо інциденту в Керченській протоці

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у серпні-вересні зросла тривалість затримання під час заходу в Керченську протоку українських судів: при вході в Азовське море в 2,4 раза, при виході з нього в 3,2 раза в порівнянні з даними за липень.

У кінці листопада 2018 року тодішній глава Міністерства інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Росія фактично заблокувала українські порти Маріуполя і Бердянська в Азовському морі.

Дії Росії в Керченській протоці критикують в ряді європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій в Керченській протоці і закликали до стриманості і деескалації напруги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сидять і п'ють чай", - начальник адміністрації портів України в Маріуполі Барський розповів, як ФСБ оглядає судна в Керченській протоці

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100