Податкова в умовах падіння поставок нарахувала за листопад на 23,6% більше ПДВ, ніж торік, - Верланов. ІНФОГРАФІКА

Про це заявив глава Державної податкової служби Сергій Верланов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Так, за листопад сума нарахованого податку на додану вартість (ПДВ) становить 21,9 млрд грн. Це майже на 4,2 млрд грн, або на 23,6%, більше, ніж за аналогічний період 2018 року (17,8 млрд грн). Нарахування зросли навіть за умови зменшення обсягів поставок - вони знизилися на 40,4 млрд грн, або на 5%.

"Завдяки ефективним заходам з адміністрування, активній боротьбі зі схемами і якісній аналітичній складовій Державна податкова служба збільшує надходження до бюджету навіть за умов зменшення обсягів постачання", - заявив голова податкової Сергій Верланов.

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За його словами, ДПС виконає всі планові надходження до бюджету за 2019 рік.

"Я пообіцяв уряду, що податкова впорається із поставленим завданням. І ми це зробимо!" - наголосив Сергій Верланов.

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