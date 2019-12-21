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21.12.19 18:11

Трамп оголосив про створення Космічних військ

Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про створення Космічних військ. Їх очолить генерал ВПС Джон Реймонд.

Трамп оголосив про створення Космічних військ

Про це американський лідер заявив під час церемонії підписання військового бюджету, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

"Сьогодні у нас найважливіша віха, сьогодні ми офіційно представляємо нову гілку наших збройних сил, яка називається "Космічні сили", - сказав Трамп.

"На тлі серйозних загроз нашій національній безпеці американська перевага в космосі абсолютно необхідна. Ми лідируємо, але недостатньо, але дуже скоро ми будемо лідирувати. Космічні сили допоможуть нам стримувати агресію і контролювати вищі позиції", - додав він.

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Президент США також заявив, що Космічні сили очолить генерал ВПС Джон Реймонд.

Відомо, що в рамках поточного бюджету на Космічні сили виділять $40 мільйонів. До складу Космічних сил увійдуть близько 16 000 військовослужбовців і цивільних осіб.

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