"Українська делегація - молодці", - віцепрем'єр РФ Козак похвалив учасників газових переговорів від України

Таку думку висловив віцепрем'єр РФ Дмитро Козак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вчора, коли закінчили переговори, підписали протокол, я сказав, що ми відкрили "вікно можливостей", і переконалися в тому, що, незважаючи на всі складності наших відносин загалом, ми можемо досягати угоди з різних питань. Зробімо все можливе, щоб це вікно стало широкими дверима…

У нас є багато питань. Якщо діяти прагматично і конструктивно, за наявності політичної волі, якщо не шарахатися з однієї крайності в іншу, як часто буває, то можна спокійно знайти рішення в інтересах і російських, і українських громадян", - заявив Козак, зазначивши, що "українська делегація - молодці".

"Хотів би сказати: "Дякую". Боюся, що без координуючої ролі з українського боку домовленості не вийшло б.

Цю роль з української сторони взяв на себе Єрмак (помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак. - Ред.). У нас з ним давній досвід взаємодії", - сказав віцепрем'єр.

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