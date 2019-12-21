Колишнього начальника військового представництва Міноборони підозрюють у заволодінні більш ніж 4 млн грн коштів ДП "Антонов"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.
"Полковник переконав службових осіб держпідприємства у наявності підстав та законності укладання договорів підряду ДП "Антонов" з військовослужбовцями та працівниками військового представництва на науково-технічне супроводження сертифікаційних робіт та випробувань при розробці та модернізації зразків авіаційної техніки цивільного призначення. Начальник отримав доступ до персональних даних своїх підлеглих для використання під час укладання договорів та отримання коштів у касі від їх імені. Готував також акти про нібито виконані роботи з підробленими підписами виконавців. Одержані за них кошти привласнював та використовував на власні потреби" , - сказано в повідомленні.
Наразі стороні захисту повідомлено про закінчення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів. Військовою прокуратурою Київського гарнізону вживаються також заходи щодо відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями. Підготовлений відповідний цивільний позов.