Підписана і добре збалансована, - Шефчович про газову угоду України та РФ

Про це написав віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Прорив на тристоронніх газових переговорах зроблений остаточно. Радий мати підписану і добре збалансовану угоду, яка є важливою для забезпечення безперервного транзиту російського газу в Європу через Україну. Кожен сьогодні переміг", - написав Марош Шефчович.

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Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператор ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років і буде мати можливість пролонгації ще на 10 років.

Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.

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