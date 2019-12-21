"Газпром" відмовився брати на себе українські законодавчі та регуляторні ризики, тому контракт на організацію транзиту укладений із "Нафтогазом", - Вітренко

Саме цим, як заявив у фейсбуці виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, пов'язана необхідність підписання транспортної угоди між українською і російською компаніями, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіщо потрібен Нафтогаз між Газпромом і оператором? Справа у тому, що Газпром не готовий працювати за стандартним договором і брати на себе всі ризики українського законодавства і регулювання, особливо ризики змін у нормативно-правовій базі, які можуть статися щодня. Нафтогаз є пристосованіший до таких ризиків, оскільки це національна компанія, акціонером якого є український уряд", - написав Вітренко.

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За його словами, угоду про організацію транзиту між НАК і "Газпромом" буде укладено на п'ять років, з певними обсягами, під які "Нафтогаз" забронює потужності у Оператора газотранспортної системи України.

"За ці потужності Газпром гарантовано має заплатити Нафтогазу, а Нафтогаз потім оператору. В угоді між Газпромом і Нафтогазом буде наперед визначений тариф. І вона буде укладена за міжнародним правом і з міжнародним арбітражем", - зазначив Вітренко.

Зі свого боку, угода між НАК і оператором буде стандартним договором на транспортування і з тарифами, які затверджуються українським регулятором.

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Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператор ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років і буде мати можливість пролонгації ще на 10 років.

Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.