Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
22.12.19 08:34

Мінветеранів анонсувало зміну підходу до реабілітації бійців

Міністерство з питань ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб обиратиме заклад для реабілітації спільно з ветеранами.

Мінветеранів анонсувало зміну підходу до реабілітації бійців

Про це, як повідомляє пресслужба Мінветеранів, заявила очільниця відомства Оксана Коляда, передає Цензор.НЕТ.

"Ми змінюємо сам підхід до надання послуг. Ми створюємо власну систему реабілітаційних центрів для ветеранів війни і запускаємо три профільні центри. В одному з них, який функціонує на базі "Лісової галявини", буде створено тренінговий центр для тих, хто працює з ветеранами та їхніми близькими. Також центр сімейної реабілітації в Клевані і центр у Циблях. У цих установ є свої напрямки роботи і вони їх розвивають. Крім того, ми хочемо зробити якісний аудит тих послуг, які є в обласних госпіталях ветеранів", - розповіла міністр ветеранів.

За її словами, кожен госпіталь ветеранів війни в рамках медичної реформи має боротися за свого клієнта.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Формування позитивного образу ветерана має бути державною політикою, щоб уникнути стереотипів про те, що ми всі "контужені" і ходимо з гранатами, - заступник міністра Терещенко. ВIДЕО

"На думку самих ветеранів, наразі деякі госпіталі не здатні надавати послуги з реабілітації: не мають обладнання, профільного персоналу й інших можливостей. Відомство і ветерани самі визначатимуть суб'єктів надання послуг. Це асть змогу створити здорову конкуренцію серед керівників госпіталів у боротьбі за клієнтів, а отже активно працювати над рівнем надання послуг", - зазначила Коляда.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100