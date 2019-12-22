Сім'ям загиблих і постраждалих під час пожежі в одеському коледжі перерахували 2,13 млн грн матдопомоги, - міськрада

Про це повідомив Департамент інформації та зв'язків із громадськістю Одеської міськради, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається також, що гроші надходять від підприємств, установ і громадян Одеси як благодійна допомога постраждалим і сім'ям загиблих. Так, сім'ї загиблих мають отримати по 50 тисяч гривень, ті, хто постраждали і досі перебувають у лікарнях - по 30 тисяч гривень, ті, хто постраждали, мають ушкодження різного ступеня тяжкості - по 10 тисяч гривень.

"Загальний обсяг витрат на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та особам, які постраждали в результаті пожежі, становить 4,95 мільйонів гривень, із них за рахунок коштів бюджету - 3,66 мільйона гривень, за рахунок коштів цільового фонду Одеської міської ради - 1,29 мільйона гривень", - повідомили в міській раді.

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Нагадаємо, 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

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Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.