Негода може призвести до порушення або припинення руху транспорту на дорогах Карпат, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДСНС.

"За даними Українського гідрометцентру, 22 грудня вночі в Закарпатській області, впродовж 23-24 грудня в західних областях - значні дощі, в Карпатах - пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї - 25-28 м/с. 23-24 грудня в Карпатах значне ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", - зазначено в повідомленні.

Рятувальники попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення і місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону.