Окупанти РФ за добу 6 разів обстріляли позиції ОС: втрат немає

Про це інформує пресцентр штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і з забороненого мінськими угодами озброєння", - йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано два обстріли позицій Об'єднаних сил:
- біля населеного пункту Кримське - зі 120-мм мінометів - 12 мін;
- поблизу населеного пункту Зайцеве - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Крім того, противник обстріляв населений пункт Хутір Вільний із міномета калібру 82 мм, унаслідок чого було пошкоджено житловий будинок.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції українських захисників:
- поруч із Новотроїцьким - зі станкових протитанкових гранатометів;
- двічі поблизу населеного пункту Піски - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
За минулу добу, 21 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
"Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із нашого боку немає", - наголошується в повідомленні.