Пристайко - Путіну: Тих, хто бачить за кордоном якісь "споконвічні території", завжди чекає поганий фінал

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі "Укрінформу".

"Історія - не дуже надійний радник із політичних справ. До історичних аргументів зазвичай звертаються тоді, коли нічого більше сказати. Але історія може давати уроки; один із таких уроків надто добре відомий, щоб його ігнорувати: тих, хто задивляється на чужу землю, хто бачить за кордоном якісь "споконвічні території", завжди чекає поганий фінал", - зазначив міністр.

Пристайко підкреслив, що Україна - незалежна суверенна держава, кордони і територіальна цілісність якої визнані всіма країнами світу і захищені міжнародним правом.

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"І якщо саме ми маємо надати комусь черговий урок історії - то так тому і бути", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, 19 грудня під час пресконференції Путін заявив, що під час створення Радянського Союзу "споконвічно російські території, які до України взагалі не мали жодного стосунку", були передані до складу УРСР.

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