"Білими Нитками": на Майдані відбудеться акція на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь, заарештованих у справі Шеремета

Про це йдеться в поширеному пресрелізі акції, передає Цензор.НЕТ.

"Творче співтовариство України - музиканти, художники, громадські діячі - обурені цією ситуацією. Ми не віримо в причетність Андрія, Юлі та Яни до вбивства Шеремета. Ми вважаємо, що доказів для звинувачення - мало, а ті, що є - не витримують жодної критики. Ми бачимо у цій справі політичне забарвлення і переслідування і тиск на активний прошарок суспільства. Ми вимагаємо справедливого, неупередженого правосуддя в Україні!" - зазначається в повідомленні.

У марафоні візьмуть участь близько 20 відомих українських виконавців, музичних груп і спікерів (волонтери, військові, адвокати й родичі ув'язнених), зокрема: "Мотор'ролла", "Фіолет", "Мандри", Сергій Танчинець ("Без Обмежень") , Karna, Vlasna, Нумер 482, TaRuta, "Приємно", Pushkin Klezmer Band & Toporkestra, Pidkaura, Іван Лень та Володимир Шерстюк (Kozak System), "Брати Станіслава", Олексій Бик, Алекс Кльоц, Юрій Сусло, Соня Сотник, Сергій Кузін, Сергій Зенін, Анна Заклецька, Геннадій Попенко, Анатолій Вексклярський, GrozovSka, Олександр Піпа.

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Захід триватиме до 22:00.

При цьому окремо наголошується, що захід не є політичним і не є партійним мітингом.

"Просимо всі політичні партії і політичні рухи - будь ласка, не намагайтеся перетворити цей захід на ваш власний піар! Просимо не приносити і не поширювати ніякої політичної символіки, не створювати ніяких політичних мітингів і провокацій! Не проголошувати жодних політичних гасел і заяв! На нашому заході дозволено прапори формувань ЗСУ, МВС і добровольчих рухів, які захищали і захищають незалежність країни в боротьбі з російським агресором. А прапори політичних сил - заборонені! І ми будемо за цим уважно стежити", - попереджає оргкомітет.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.