"Пропаганда епохи сталінського тоталітаризму", - в МЗС Польщі розкритикували слова Путіна про початок Другої світової війни

Відповідь Путіну міститься в офіційній заяві МЗС Польщі, опублікованій на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Із занепокоєнням і недовірою ми сприйняли висловлювання представників влади Російської Федерації, зокрема президента Володимира Путіна, що стосуються генезису і перебігу Другої світової війни, що представляють помилку картини подій", - йдеться в повідомленні.

У посольстві заявили, що Путін посилається на "пропаганду сталінського режиму, яку засудив радянський лідер Микита Хрущов".

"Польща, що відновила свою незалежність у 1918 році після 123 років полону й експлуатації з боку країн-учасниць: Австрії, Пруссії і Росії, послідовно здійснювала зовнішню політику щодо Німеччини і Радянського Союзу", - зазначили у відомстві.

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У МЗС вважають за доцільне відновити роботу Групи складних справ для дотримання історичного діалогу з Росією. Також у відомстві додали, що слова Путіна нівелюють попередні досягнення Михайла Горбачова і Бориса Єльцина у відносинах із Польщею.

"Нинішні спроби Росії реабілітувати німецько-радянську угоду 1939 і замовчати її довгострокові трагічні наслідки - не більше спроба фальсифікації історії і захисту політики тоталітарних режимів, жертвами яких стали не тільки поляки, євреї, литовці, латиші, естонці, румуни, фіни, українці, білоруси і представники багатьох інших народів, а й самі росіяни", - зазначили в міністерстві.

Йдеться про слова Путіна під час пресконференції 19 грудня. Тоді він заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію. Також Путін зазначив, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 захопила Заолоську область Чехословаччини.