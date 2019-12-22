Новий Шулявський міст почали асфальтувати. ВIДЕО

Про це повідомив у фейсбуці мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кличка, підрядник дає 10 років гарантії на експлуатацію покриття, яке кладуть площею близько 5000 квадратних метрів. Асфальтобетон укладають на сучасне гідроізоляційне покриття, яке, як зазначає мер, успішно використовують під час будівництва мостів і шляхопроводів у країнах Європи.

"У наступні дні - 23-26 грудня - асфальтуватимуть підходи до мосту з боку вулиць Вадима Гетьмана і Олександра Довженка. Після цього відбудуться технічні випробування шляхопроводу. На ньому встановлять спеціальне обладнання, щоб вимірювати прогини моста і статичні і динамічні навантаження на нього. Для випробування залучать вісім 30-тонних автомобілів, за допомогою яких створять максимально допустимі навантаження", - розповів градоначальник.

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"Ми робимо все, щоб запустити рух автомобілів Шулявським шляхопроводом вже наприкінці наступного тижня", - додав Кличко.