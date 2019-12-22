Вже через годину після телефонної розмови із Зеленським Трамп заблокував військову допомогу Україні, - Bloomberg

Про це з посиланням на документи, які є в його розпорядженні, пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Нові документи свідчать про те, що президент Дональд Трамп за місяць до телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським цікавився деталями американської військової допомоги Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за місяць до розмови лідерів країн на запит Трампа, Департамент бюджету й управління зробив запит у Пентагон щодо надання детальної інформації про військову допомогу Україні.

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Крім того, згідно з опублікованими документами, військова допомога Україні була заблокована Дональдом Трампом приблизно через годину після розмови з президентом України наприкінці липня.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

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3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.