Гончарук закликає українців повідомляти про гральні зали, які "ховаються" від поліції. ВIДЕО

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ви знаєте про існування залу ігрових автоматів, який переховується, і цього не помітили правоохоронці спеціально або випадково, повідомляйте про це нам", - сказав Гончарук.

Прем'єр-міністр попросив писати про працюючі зали ігрових автоматів у соцмережах Кабміну і місцевим управлінням Нацполіції.

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Також Гончарук додав, що ігрові автомати мають повністю зникнути в Україні до кінця 2019 року.

За інформацією уряду, в країні працювало близько 8 тисяч підпільних казино, за два дні поліції вдалося закрити понад 5 тисяч таких закладів.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.

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