Вибух газу в багатоповерхівці у Львові, є постраждалий

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент із питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"У м.Львові по вул. Шевченка, 60, в квартирі на 12 поверсі дванадцятиповерхового житлового будинку (Шевченківський район) стався вибух газоповітряної суміші. Внаслідок вибуху зазнав опіків обличчя, шиї, верхніх і нижніх кінцівок II-III ступеня чоловік 1970 року народження", - сказано в повідомленні.

В ОДА підкреслили, що чоловік самостійно налаштовував газовий котел.

"У квартирі пошкоджено 3 вікна, вхідні двері та зовнішнє облицювання. Обставини події встановлюються", - додали в ОДА.

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