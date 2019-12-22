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22.12.19 13:14

Вибух газу в багатоповерхівці у Львові, є постраждалий

Чоловік самостійно налаштовував у квартирі газовий котел. Його госпіталізували в лікарню з опіками 2-3 ступеня.

Вибух газу в багатоповерхівці у Львові, є постраждалий

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент із питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"У м.Львові по вул. Шевченка, 60, в квартирі на 12 поверсі дванадцятиповерхового житлового будинку (Шевченківський район) стався вибух газоповітряної суміші. Внаслідок вибуху зазнав опіків обличчя, шиї, верхніх і нижніх кінцівок II-III ступеня чоловік 1970 року народження", - сказано в повідомленні.

В ОДА підкреслили, що чоловік самостійно налаштовував газовий котел.

"У квартирі пошкоджено 3 вікна, вхідні двері та зовнішнє облицювання. Обставини події встановлюються", - додали в ОДА.

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