Питання "боргу Януковича" вирішили не пов'язувати з урегулюванням газових суперечок, - віце-прем'єр-міністр РФ Козак

Про це журналістам розповів віце-прем'єр-міністр РФ Дмитро Козак, інформує Цензор.НЕТ на російське державне інформагентство "РИА Новости".

"До цієї проблеми можна було підв'язати ще масу проблем. Але тоді ми б точно не домовилися. Це окреме питання. Його розділили заради того, щоб швидше досягти домовленості. ... Якщо ми спробуємо пов'язати, а такі спроби були, ми тоді не знайшли б розв'язку", - сказав він.

Згідно з позицією Росії, борг російського "Газпрому" перед українським "Нафтогазом" за рішенням Стокгольмського арбітражу є комерційним, а питання "боргу Януковича" стосується держави.

"Це окреме питання. У нас багато складних питань, але це все-таки різні борги. Там державний борг, тут - борг підприємств, комерційний", - пояснив Козак.

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Нагадаємо, Україна в грудні 2015 року допустила дефолт по євробондах, викуплених Росією в грудні 2013 року на кошти Фонду національного добробуту ($3 млрд - сам випуск та $75 млн - останній купонний платіж).

Київ пропонував Москві реструктуризацію боргу на загальних з комерційними кредиторами умовах, Росія цей варіант обговорювати відмовилася, наполягаючи на суверенному характері заборгованості.

17 лютого 2016 року Мінфін РФ подав до Високого суду Лондона позов про стягнення заборгованості за єврооблігаціями. Суд 29 березня 2017 року схвалив прискорений розгляд зазначеного позову, фактично відкинувши основні заперечення України і погодившись з наявністю у неї зобов'язань за єврооблігаціями. Суд визнав, що транзакція є стандартною борговою операцією, хоча і здійсненою за незвичайних умов.

Водночас у рішенні суду зазначалося, що деякі визначення, які містяться в ньому, потребують уточнення, є багато важливих питань, з якими суд повинен розібратися.