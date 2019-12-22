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22.12.19 14:14

У зоні ООС поранено бійця, окупанти півгодини обстрілювали Кримське і Піски, - Міноборони

Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 2 обстріли. Поранено українського бійця.

У зоні ООС поранено бійця, окупанти півгодини обстрілювали Кримське і Піски, - Міноборони

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, інформує Цензор.НЕТ.

"З 06.10 ранку окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї по захисниках н.п. Піски. Ворог вів щільний обстріл упродовж півгодини. Також противник з 10.40 до 11.25 від окупованого н.п. Сміливе застосував по наших позиціях у районі Кримського АГС і стрілецьке озброєння", - сказав він.

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Гуцуляк додав, що через обстріли один український військовослужбовець зазнав поранення. Його доставили у військовий мобільний госпіталь.

"Підрозділи Об'єднаних сил щохвилини перебувають напоготові до підступних ворожих дій в районі відсічі і стримування збройної агресії РФ на сході нашої країни", - підсумував спікер.

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