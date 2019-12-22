Чиновників Львівської митниці підозрюють у заподіянні державі збитків на 2 млн, - ДБР

Про це повідомили в ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Чиновники у змові з підприємцями налагодили злочинну схему розмитнення вантажних автомобілів марки "MAN" на територію України через митний пост "Західний" із заниженням митної вартості. Підозрювані не перевіряли відомості, які містяться в документах, що підтверджують митну вартість іноземних вантажівок й ігнорували повідомлення автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що нарахування митних платежів відбувалося по заниженій ставці, через що держбюджет недоотримав 2 мільйони гривень.

Читайте також: Чесних і професійних митників на зарплату 6,5 тис. грн набрати неможливо, - Нефьодов

Чиновникам інкримінують ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу - зловживання службовим становищем. У разі доведення провини їм загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, із штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.