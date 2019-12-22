Зеленський підписав закон про сумісництво помічників нардепів

Про це свідчить інформація на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Перед цим Верховна Рада ухвалила проєкт закону за основу і в цілому - рішення підтримав 321 народний депутат на засіданні 3 грудня.

Документ вносить зміни до статей №№25 і 36 закону про протидію корупції, згідно з якими помічники-консультанти нардепів виключаються зі списків посад, на які поширюється антикорупційне законодавство в частині поєднання роботи.

На них також не поширюється вимога антикорупційного законодавства щодо передачі іншим особам належних їм підприємств і корпоративних прав.

Це положення також поширюється на працівників секретаріатів спікера Верховної Ради, його першого заступника і заступника, співробітників секретаріатів депутатських фракцій і груп.

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