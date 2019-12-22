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22.12.19 14:59

Зеленський підписав закон про сумісництво помічників нардепів

Володимир Зеленський підписав законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питання сумісництва працівників патронатної служби Верховної Ради України.

Зеленський підписав закон про сумісництво помічників нардепів

Про це свідчить інформація на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Перед цим Верховна Рада ухвалила проєкт закону за основу і в цілому - рішення підтримав 321 народний депутат на засіданні 3 грудня.

Документ вносить зміни до статей №№25 і 36 закону про протидію корупції, згідно з якими помічники-консультанти нардепів виключаються зі списків посад, на які поширюється антикорупційне законодавство в частині поєднання роботи.

На них також не поширюється вимога антикорупційного законодавства щодо передачі іншим особам належних їм підприємств і корпоративних прав.

Це положення також поширюється на працівників секретаріатів спікера Верховної Ради, його першого заступника і заступника, співробітників секретаріатів депутатських фракцій і груп.

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