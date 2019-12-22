"Білими нитками": на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ.

Музичний марафон під назвою "Білими нитками" стартував опівдні. За задумом організаторів, він триватиме до 22 годин.

Організатори та учасники марафону вважають, що Андрій Антоненко (Riffmaster), Юлія Кузьменко та Яна Дугарь "несправедливо утримуються за ґратами". Вони переконані, що "доказів для обвинувачення мало, а ті, які є не витримують жодної критики".

"Ми бачимо в цій справі політичне забарвлення і переслідування і тиск на активний прошарок суспільства", - заявили організатори марафону.

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У марафоні заявлено 24 виконавці і спікери. Серед них - "Мотор'ролла", "Фіолет", "Мандри" Сергій Танчинець ("Без обмежень"), Karna, Vlasna, "Нумер 482", TaRuta, "Пирятин", Pushkin Klezmer Band & Toporkestra, Pidkaura, Іван Лень і Володимир Шерстюк (Kozak System), "Брати Станіслава", Олекса Бик, Алекс Кльоц, Юрій Сусло, Соня Сотник, Сергій Кузін, Сергій Зенін, Анна Заклецька, Геннадій Попенко, Анатолій Вексклярський, GrozovSka, Олександр Піпа (екс-басист "Воплів Відоплясова", учасник @Traktor).

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.























