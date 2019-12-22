Жінку, що вигулювала собак у районі поліцейського стрільбища в Миколаєві, поранили в шию

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївській області.

"За свідченнями потерпілої, вона перебувала за 200-250 метрів навскоси від місця проведення стрільб, коли відчула печіння в області шиї. Жінка чула, що в цей час на полігоні відбуваються навчальні стрільби. Ані одяг, ані інші частини тіла ушкоджень не зазнали.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. ст. 125 ККУ "Умисне легке тілесне ушкодження", призначено проведення відповідних медичних експертиз, які мають встановити походження поранення та характер методу його отримання. Вирішується питання щодо передачі провадження за підслідністю до ДБР.

Очікуються результати медичної експертизи, триває слідство.

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