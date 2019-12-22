Терористку Дрюк, прототип головної героїні фільму "Ополченочка", засуджено до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки

Вирок був винесений Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
Світлану Дрюк визнали винною за ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).
"Під час досудового розслідування обвинувачена визнала вину у скоєнні вказаного злочину та викрила незаконну діяльність понад 20 кадрових російських військових, які перебували на тимчасово окупованій території Донецької області та брали участь у веденні агресивної війни проти України, а також щодо поставок бойової техніки з території РФ", - сказано в повідомленні.
"Між обвинуваченою і прокурором Генеральної прокуратури України затверджено угоду про визнання винуватості та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 3 роки", - зазначили в суді.
Світлана Дрюк - учасниця незаконного збройного формування "ДНР". Під позивним Вєтєрок вона стала прототипом головної героїні фільму "Ополченочка" - пропагандистської стрічки, випущеної терористами.
У березні 2019 року Дрюк перейшла на бік України.