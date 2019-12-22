Отримано гроші на житлові програми для ветеранів та переселенців, - Коляда

Про це міністр соціальної у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і ВПО Оксана Коляда повідомила в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно міністр розвитку громад і територій Альона Бабак підтвердила, що кошти на рахунки Держмолодьжитло поступили. Я дякую нашій команді в уряді за непохитну позицію, що ці програми для забезпечення житлом ветеранів і внутрішньо-переміщених осіб є надзвичайно важливими і мають бути профінансовані", - написала вона.

Коляда також подякувала міністру фінансів Оксані Маркаровій, главу уряду Олексію Гончаруку та Альоні Бабак.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів 27 листопада вирішив направити 200 млн грн на програму, за допомогою якої ветерани і вимушені переселенці можуть придбати житло на пільгових умовах. Йдеться про довгостроковий державний кредит під 3% річних до 20 років при мінімальному власному внеску до 6% від вартості житла.

З цих коштів 100 млн грн передбачено для кредитування учасників АТО/ООС і 100 млн грн - для кредитування внутрішньо переміщених осіб.