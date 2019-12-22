Отримано гроші на житлові програми для ветеранів та переселенців, - Коляда

Про це міністр соціальної у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і ВПО Оксана Коляда повідомила в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно міністр розвитку громад і територій Альона Бабак підтвердила, що кошти на рахунки Держмолодьжитло поступили. Я дякую нашій команді в уряді за непохитну позицію, що ці програми для забезпечення житлом ветеранів і внутрішньо-переміщених осіб є надзвичайно важливими і мають бути профінансовані", - написала вона.
Коляда також подякувала міністру фінансів Оксані Маркаровій, главу уряду Олексію Гончаруку та Альоні Бабак.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів 27 листопада вирішив направити 200 млн грн на програму, за допомогою якої ветерани і вимушені переселенці можуть придбати житло на пільгових умовах. Йдеться про довгостроковий державний кредит під 3% річних до 20 років при мінімальному власному внеску до 6% від вартості житла.
З цих коштів 100 млн грн передбачено для кредитування учасників АТО/ООС і 100 млн грн - для кредитування внутрішньо переміщених осіб.