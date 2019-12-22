ГРУшник тренував членів російської ПВК, що воювали на Донбасі, - ЗМІ

Про пише російське видання "Коммерсантъ", інформує Цензор.НЕТ.

Про участь співробітника ГРУ Карабана в діяльності ПВК стало відомо з матеріалів кримінальної справи, яку проти членів "Е.Н.О.Т. корп." порушили за крадіжки, розбій, вимагання та бандитизм.

"Дениса Карабана, відомого як Білка, свідки звинувачення назвали військовослужбовцям ГРУ Міноборони. За їхніми словами, Білка проводив з "єнотами" тренування з рукопашного бою, але вони були досить рідкісними, так як він нечасто з'являвся в столичному регіоні. Служив Білка десь в Нижньому Новгороді приблизно до 2017 року. При цьому неодноразово допомагав "єнотам", коли вони виїжджали в "гуманітарні відрядження" у Донбас", - пише видання.

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Видання зазначає, що більшість членів "Е.Н.О.Т. корп." зараз утримуються під вартою. Їхні адвокати, оскаржуючи запобіжний захід, ніколи не вказували на зв'язок Карабана з силовими структурами.