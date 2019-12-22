Понад 5 років "Укрзалізниця" не платить мільярди боргів своїм кредиторам - із дозволу уряду, - ЗМІ

Про це йдеться в аналітичній статті, опублікованій у виданні "Дзеркало тижня", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно зі зведеними передавальним актам "Укрзалізниці" від 6 серпня 2015 року, загальний розмір кредитної заборгованості підприємств залізничного транспорту становить понад 17,553 млрд грн, з яких борги ДП "Донецька залізниця" - майже 3,578 млрд грн.

Реформування судової системи і формування нового складу Верховного Суду відродили надії кредиторів на врегулювання патової ситуації.

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Так, у справі №812 / 1149/16 Верховний Суд висловив позицію, що інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб про те, що ПАТ "Укрзалізниця" є правонаступником ДП "Донецька залізниця", вважається достатньою для підтвердження такого факту.

Розгляд справи Великою палатою Верховного Суду відбудеться 24 грудня 2019 року.

Більше про ситуацію навколо "Укрзалізниці", - в матеріалі "Залізний аргумент".

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