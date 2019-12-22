У "геополітичної кризи", в якій опинилася Україна, немає "позитивного військового вирішення", - Пристайко. ДОКУМЕНТ

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства заявив у привітанні до Дня Дипломатичної служби, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні працівники дипломатичної служби, щиро вітаю з нашим святом! Нам з вами насправді доводиться працювати в нелегкий час і шукати відповідь на найскладніший виклик у сучасній історії України. Але ми зможемо. Ми зробимо це разом", - заявив Пристайко.

Він додав, що українські дипломати відстоюють національні інтереси України за кордоном.

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"Це наше постійне завдання, але саме зараз нам доводиться виконувати його в особливо складних умовах. Понад п'ять років тому Україна не з власної волі опинилася в епіцентрі масштабної геополітичної кризи, яку спричиила військова агресія Росії. Ця криза, очевидно, не має позитивного військового розв'язання, а, отже, вся надія на дипломатію, на солідарність і підтримку всього демократичного світу", - зазначив глава МЗС.

"Наша відповідальність сьогодні висока, як ніколи, саме від нас великою мірою залежить майбутнє України, її незалежність, її свобода і територіальна цілісність", - додав Пристайко.

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