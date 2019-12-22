Захисник України загинув на Донбасі, ще одного поранено, - штаб ООС

Про це повідомили в штабі Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 22 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранення", - сказано в повідомленні.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:
поруч з Пісками – зі стрілецької зброї;
неподалік населеного пункту Талаківка - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
біля Красногорівки – зі стрілецької зброї.
2 обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
неподалік Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника", - додали в штабі ООС.