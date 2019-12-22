Успіхами в міжнародних судах ми перемагаємо Росію з її брехнею і фейковими новинами, - Порошенко

Про це в своєму відеопривітанні нагадав Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

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"Вітаю з Днем дипломата нашу велику дипломатичну родину, до якої я маю честь належати як колишній міністр закордонних справ і як п'ятий президент України, який конституційно відповідає за зовнішню політику", - йдеться в повідомленні.

За словами Порошенка, дипломатам необхідно усвідомлювати свою роль і в підписанні Угоди про асоціацію включно з поглибленою та всеохоплюючою Зоною вільної торгівлі, і в підписанні Угоди про співробітництво з ЄС, участь української делегації в засіданні Ради ЄС, потужна санкційна підтримка України у боротьбі проти РФ як країни-агресора, закріплення руху до повноцінного членства у ЄС та НАТО в українській Конституції, успіхи у міжнародних судах, де Україна залучає РФ до відповідальності.

"Це яскрава демонстрація того, що сила права і сила правди перемагає право сили, право брехні, право фейкових новин, на які дуже розраховувала Російська Федерація", - заявив Порошенко.

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Також він взяв участь в меморіальному заході, присвяченому першому міністру закордонних справ Української держави Олександру Шульгину на Терещенківській, 9, в Києві.











