Наше спільне завдання - зберегти і примножити підтримку України з боку цивілізованого світу, - Зеленський привітав дипломатів

Про це йдеться в привітанні, опублікованому на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"В України є усі підстави пишатися вами. Ви сміливо захищаєте правду і справедливість, відстоюючи суверенітет та територіальну цілісність України, наш незворотній європейський та євроатлантичний курс.

Українську дипломатію поважає уся міжнародна спільнота. Ваша сила в активній позиції та патріотизмі. Саме завдяки вам Україну підтримує цивілізований світ. Наше спільне завдання – цю підтримку зберегти і примножити.

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Ми ставимо амбітні цілі зробити Україну сильнішою і впливовішою: наша держава має продовжити впевнено рухатися до ЄС і НАТО; світ має знати справжню українську історію і впізнавати українську культуру; українці мають отримати кращі можливості вільно подорожувати світом і відчувати дієвий захист держави, коли перебувають за кордоном.

Упоратися з цими завданнями допоможе ваш професіоналізм, цілеспрямованість і відданість спільній справі.

На вас покладається велика відповідальність за долю країни".