Протягом дня явка виборців на виборах в ОТГ коливалася від 4,4% до 54%, - ЦВК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

Зазначається, що протягом дня явка виборців коливалася від 4,4% до 54%.

За даними ЦВК, станом на 12:00 лідерами щодо явки виборців стали:

– Кіровоградська область (у Злинській сільській об’єднаній територіальній громаді Маловисківського району явка виборців склала 35 %);

– Полтавська область (у Зіньківській міській ОТГ Зіньківського району та Петрівській сільській ОТГ Чутівського району – по 35 %);

– Чернігівська область (у Понорницькій селищній ОТГ Коропського району – 33,7 %);

– Донецька область (у Криворізькій сільській ОТГ Добропільського району – 32 %);

– Житомирська область (у Старосілецькій сільській ОТГ Коростишівського району – 32 %).

Порівнюючи активність виборців, можна констатувати, що найнижчою явка виборців була такою:

– Закарпатська область (у Довжанській сільській ОТГ Іршавського району – 4,4 %, у Зарічанській сільській ОТГ Іршавського району – 4,5 %, у Косоньській сільській ОТГ Берегівського району – 5,6 %);

– Івано-Франківська область (у Підгайчиківській сільській ОТГ Коломийського району – 7,25 %, у Пасічнянській сільській ОТГ Надвірнянського району – 7,25 %);

– Волинська область (у Сошичненській сільській ОТГ Камінь-Каширського району – 8 %).

Станом на 15 годину ЦВК володіє наступною попередньою інформацією. Природньо, що показники зросли в усіх регіонах.

Лідерами з явки виборців були:

– Житомирська область (у Старосілецькій сільській ОТГ Коростишівського району явка виборців склала 54 %);

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– Хмельницька область (у Сахновецькій сільській ОТГ Ізяславського району – 54 %, у Сахновецькій сільській ОТГ Старокостянтинівського району – 53,3 %);

– Чернігівська область (у Понорницькій селищній ОТГ Коропського району – 53 %, у Талалаївській сільській ОТГ Ніжинського району – 51 %, у Сухополов’янській сільській ОТГ Прилуцького району – 50 %);

– Волинська область (у Доросинівській сільській ОТГ Рожищенського району – 52 %);

– Вінницька область (у Махнівській сільській ОТГ Козятинського району – 50 %).

Аутсайдерами на цей момент стали:

– Закарпатська область (у Косоньській сільській ОТГ Берегівського району – 14 %, у Зарічанській сільській ОТГ Іршавського району – 19,7 %, у Горондівській сільській ОТГ Мукачівського району – 17,1 %);

– Івано-Франківська область (у Пасічнянській сільській ОТГ Надвірнянського району – 16,44 %);

– Харківська область (у Курилівській сільській ОТГ Куп’янського району – 23,4 %).

Нагадаємо, 22 грудня місцеві вибори відбуваються в 23 регіонах України. Поліція фіксувала порушення.