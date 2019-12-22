Лавров пообіцяв, що РФ "спонукатиме" своїх найманців на Донбасі до виконання рішень ТКГ

Він озвучив свою думку в ефірі російського "Першого каналу" 22 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

Так, він заявив, що затримка обміну утримуваними особами відбувається через те, що не всі списки на обмін полоненими взаємно підтверджені.

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"Є списки, які визнані по обидва боки як списки реально існуючих людей, всі знають, де ці люди перебувають і як їх треба звільнити і обміняти. Це було чітко зафіксовано, це обговорювали Путін і Зеленський в присутності Меркель і Макрона. Говорили, що ці люди встановлені, списки є, значить ми їх поміняємо. Тепер в контактній групі з'явився новий критерій: встановлені - так, але вони не всі "процесуально очищені". Це означає нова перешкода до того, щоб люди до Різдва і Нового року повернулися додому", - заявив Лавров.

Глава відомства також висловив переконання, що президент України Володимир Зеленський хоче змін у відносинах між Україною і РФ.

"Ми будемо намагатися йому допомогти, як можемо. Зокрема будемо спонукати Донецьк і Луганськ до того, щоб вони максимально конструктивно підходили до виконання тих рішень, які в Контактній групі за пропозицією "нормандського формату" будуть узгоджуватися" , - зазначив Лавров.

Нагадаємо, на зустрічі ТКГ в Мінську 18 грудня не вдалося дійти згоди щодо звільнення утримуваних осіб. Українська сторона, відповідно до досягнутої в рамках саміту "нормандської четвірки" домовленості, наполягає на обміні всіх на всіх, однак під час зустрічі ТКГ не вдалося узгодити списки утримуваних осіб.

Відеоконференцію Тристоронньої контактної групи щодо звільнення утримуваних в ОРДЛО осіб перенесли на 23 грудня.