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23.12.19 07:35

Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, - штаб

22 грудня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- поблизу н.п. Піски - зі стрілецької зброї;
- неподалік населеного пункту Талаківка - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі біля Красногорівки - зі стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Василівка - зі стрілецької зброї.

3 обстріли позицій українських захисників було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

- неподалік Кримського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Новолуганське - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу з Новгородським ворог застосував міномети калібру 82 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захисник України загинув на Донбасі, ще одного поранено, - штаб ООС

"Учора, 22 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Втрат з українського боку немає.

Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, - штаб 01

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