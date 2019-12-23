Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- поблизу н.п. Піски - зі стрілецької зброї;

- неподалік населеного пункту Талаківка - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- двічі біля Красногорівки - зі стрілецької зброї;

- у районі населеного пункту Василівка - зі стрілецької зброї.

3 обстріли позицій українських захисників було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

- неподалік Кримського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- у районі населеного пункту Новолуганське - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу з Новгородським ворог застосував міномети калібру 82 мм.

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"Учора, 22 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Втрат з українського боку немає.