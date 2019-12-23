Росія відповість США на санкції проти "Північного потоку-2", - Лавров

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання РБК, про це глава зовнішньополітичного відомства заявив у програмі "Большая игра" на "Первом канале".

"На санкції ми будемо відповідати, але так, щоб нам самим собі не завдати шкоди. Але відповідати будемо точно. І, звичайно, ми будемо це враховувати, вибудовуючи всі наші відносини", - заявив Лавров.

Російський міністр назвав дії американських парламентаріїв "божевільними" і пояснив їх прагненням переглянути підсумки президентських виборів 2016 року.

При цьому Лавров зазначив, що сам президент Дональд Трамп і державний секретар Майк Помпео хочуть розвивати торговельні відносини з Росією.

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"Це ситуація, яка дуже важко розуміється, тому що більшість цих конгресменів, членів палати представників, сенаторів, насамперед Демократичної партії, я знав або заочно, або безпосередньо. Я ніколи не думав, що політики можуть дійти до таких рішень, які не роблять честі серйозним політичним діячам", - зазначив він.

Під "санкціями з пекла" мається на увазі законопроєкт DASKA ("Про захист американської безпеки від агресії Кремля"). До нього включено санкції проти суверенного боргу Росії, цілої низки банків, інвестицій в енергетичних проєктах Росії. Документ, запропонований сенаторами Ліндсі Гремом і Робертом Менендесом, було схвалено в комітеті Сенату з міжнародних відносин.

Санкції щодо газопроводів були внесені до бюджету Пентагону і підписані президентом Трампом 20 грудня. Обмежувальні заходи проти підприємств, що надають судна для прокладання труб дном Балтійського моря, передбачають блокування всіх американських активів і заборону на операції з цими компаніями. У Вашингтоні пояснили, що ці обмеження необхідні, щоб не допустити ще більшу залежність Європи від російських енергопостачань.