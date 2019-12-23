Убивця ФСБівців Манюров - "член організації українських націоналістів у Москві", - РосЗМІ

Про це повідомляє видання "Фонтанка.ру", передає Цензор.НЕТ.

Як пишуть російські ЗМІ, "зазначена організація дотримується етносизму, який передбачає східнослов'янську єдність росіян, білорусів та українців".

У відомстві вважають, що Манюров міг бути членом московського осередку організації.

Повідомляється, що IT-фахівці ФСБ вже вивчили акаунти Манюрова в соцмережах і знайшли його зв'язки з ЕНО.

Зі свого боку ЕНО спростувало зв'язок стрільця з організацією.

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У Москві увечері 19 грудня було здійснено напад на будівлю ФСБ, розташовану на Луб'янській площі. Спочатку журналісти з посиланням на саму ФСБ повідомляли, що нападників було троє; потім ці відомості спростували, а офіційна кількість нападників скоротилася до одного. У перестрілці на Луб'янці загинув один співробітник ФСБ і були поранені ще п'ятеро осіб, до того ж двоє з них - важко. Один з потерпілих - цивільний, у нього легке поранення. Інцидент не кваліфікується як теракт, причини трагедії незрозумілі. Перестрілка сталася після великої щорічної пресконференції Володимира Путіна - в години, коли президент перебував у Кремлівському палаці на концерті, присвяченому дню ФСБ, який відзначається 20 грудня.