Лідери нормандської четвірки могли б змінити Мінські угоди, треба лише бажання, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

"Якщо чотири лідери знову б зібралися і сказали: це реально не працює, то вони можуть поміняти Мінськ коли завгодно", - сказав Пристайко.

Це, на його переконання, могло б допомогти розблокувати деякі принципові речі. Угоди – це продукт роботи делегацій, а не догма.

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Серед проблемних питань він назвав пункт про кордон, формулювання про передачу якого під контроль України є не зовсім зрозумілим. Київ намагається досягти з Москвою порозуміння, адже "якщо серйозно говорити про вибори, доведеться адаптувати пункт про кордон".

"Напевно, така амбівалентність і незрозумілість вигідна комусь, хто не хоче уточнення окремих пунктів", - зауважив дипломат.