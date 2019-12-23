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23.12.19 09:31

Лотерейний оператор підтримав Кабмін щодо припинення роботи нелегальних гральних залів

"М.С.Л." підтримує рішучі дії Кабміну в наведенні порядку на лотерейному ринку.

Лотерейний оператор підтримав Кабмін щодо припинення роботи нелегальних гральних залів

Про це повідомляє пресслужба "М.С.Л.".

Оператор державних лотерей "М.С.Л." підтримує ініціативу Кабінету міністрів внести необхідні зміни у нормативно-правові акти для унеможливлення незаконному гральному бізнесу працювати під назвою "лотереї".

Але при цьому "М.С.Л." має занепокоєння, що обраний Урядом спосіб боротьби навряд чи здатен допомогти у вирішенні питання боротьби з нелегальним бізнесом.

Нелегальний бізнес не має ніяких ліцензій, не виконує ніяких ліцензійних умов і не має ніяких електронних систем прийняття ставок, у частині яких Уряд скасував ліцензійні умови. Очевидно, що для ефективної боротьби з тіньовим ринком необхідні комплексні заходи, які були б ефективними та вживались своєчасно державними органами в межах їх повноважень.

Спираючись на свій 50-річний досвід роботи на ринку лотерей, та 25-річний досвід участі в провідних європейських і міжнародних лотерейних організаціях, вважаємо, що для остаточного подолання псевдо-лотерей та повноцінного виконання чинного законодавства, Мінфіну необхідно розробити та впровадити нові ліцензійній умови для операторів державних лотерей. У ліцензійні умови необхідно внести всі необхідні положення, які приберуть будь-яку можливість використовувати лотереї для розповсюдження незаконних азартних ігор.

У той же час, "М.С.Л." звертає увагу, що оператори державних лотерей у своїй роботі керуються Законом України "Про державні лотереї в Україні" 2012 року. Частково скасований наказ Держкомпідприєництва 2002 року не застосовується до моменту приведення його у відповідність до вищевказаного Закону.

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