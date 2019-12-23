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23.12.19 08:57

Експерти-криміналісти стверджують, що аналіз ходи можна застосовувати лише як допоміжний доказ, та й то із застереженням, - ексчлен ГРД Маслов

Експерти, які займаються аналізом ходи, у своїх дослідженнях акцентують, що є кілька чинників, які можуть змусити людей ходити по-різному в певних випадках і їх потрібно враховувати.

Експерти-криміналісти стверджують, що аналіз ходи можна застосовувати лише як допоміжний доказ, та й то із застереженням, - ексчлен ГРД Маслов

Про це у своєму блозі на Цензор.НЕТ написав ексчлен Громадської ради доброчесності, юрист, старший розвідник 92-ї ОМБр (тепер у резерві) Леонід Маслов.

"Я наведу два об'єктивні дослідження британських вчених криміналістів, в обох з яких цей Бірч (брав участь в експертизі у справі про вбивство Шеремета. - Ред.) цитується і навіть, якщо не помиляюсь, в одному з них брав участь.

От що кажуть британські експерти:

"Коли криміналістичний аналіз ходи використовується як допоміжний засіб для позитивної ідентифікації підозрюваного, необхідно враховувати такі питання:

Виключення якогось підозрюваного на підставі того, що його хода відрізняється від поведінки особи, записаної на відео, має бути менш вимогливим, ніж позитивна ідентифікація. Однак є ще менше доказів на підтримку використання відео в цьому контексті. Є декілька факторів, що які можуть змусити людей ходити по-різному в різних випадках і їх слід враховувати до того, як підозрюваний може бути розумно виключений, і подібні дослідження рідкісні", - написав Маслов.

Зазначимо, що одним із доказів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, представлених громадськості, є експертиза ходи підозрюваних і людей, зображених на відео камер спостереження, під час закладки вибухівки в автомобіль, яким користувався Шеремет.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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