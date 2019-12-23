Шість шахт "Львіввугілля" залишилися без електроенергії, відбувається затоплення, - Волинець

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"У ніч із 22 на 23 грудня вимкнено електроенергію на всіх 6 шахтах ДП "Львіввугілля". Знеструмлені підйоми, водовідливи, вентилятори головного провітрювання. На всіх 6 шахтах втрачено контроль за рудничною атмосферою, йде затоплення", - повідомив Волинець.

За його словами, відключення шахт ДП "Львіввугілля" від електроенергії відбулося через заздалегідь невиконувані вимоги з боку постачальника районної електромережі - сплатити наперед 22 млн грн за електроенергію періоду грудень 2019 - січень 2020 року.

"Зрозуміло, шахтарі не в змозі виконати подібні вимоги через відсутність коштів, накопичені перед ними борги не тільки з зарплати, а й за відвантажене вугілля. Тільки ПАО Центренерго заборгувало гірникам "Львіввугілля" 92 млн грн, не сплативши ані копійки за вугілля, відвантажене в жовтні, листопаді, грудні", - зазначив Волинець.

Він додав, що Незалежна профспілка гірників України звертається з телеграмами до президента, прем'єр-міністра про необхідність вжити термінових заходів для реагування на надзвичайну ситуацію.

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